Israelische Armee trifft Vorbereitungen für Einsätze am Boden im Gazastreifen

Tel Aviv: Die israelische Armee hat nach Angaben des Militärs die Vorbereitungen für eine nächste Phase des Kriegs gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen fortgesetzt. Dies schließe Einsätze am Boden ein, heißt es in einer Mitteilung des Militärs. Die Luftwaffe flog wieder Angriffe auf Hamas-Ziele im Gazastreifen. Laut einem Armeesprecher sollen die Angriffe noch verstärkt werden. Der Grenzübergang Rafah war wenige Stunden geöffnet. Dort begannen von Ägypten aus erste Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Dem Ägyptischen Roten Halbmond zufolge waren es 20 Lastwagen vor allem mit Nahrungs- und Arzneimitteln. Die Hilfe ist für den südlichen Gebietsteil bestimmt, in den sich Hunderttausende Bewohner des Nordteils geflüchtet haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2023 21:00 Uhr