Israelische Armee trifft hunderte Ziele im Gazastreifen

Jerusalem: Zwei Tage nach Beginn des Angriffs der radikalislamistischen Hamas hat die israelische Armee hunderte Ziele im Gazastreifen getroffen. Auf israelischem Gebiet dauern die Kämpfe ebenfalls an. Nach eigenen Angaben sind noch sieben bis acht Orte umkämpft. Es dauere länger als erwartet, die Dinge wieder in eine defensive Sicherheitslage zu bringen, hieß es. Es gelinge der Hams nach wie vor, nach Israel einzudringen. In New York hat derweil der UN-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Angriffe beraten. Zwar haben dort nach Angaben des Vize- Botschafters der USA bei den Vereinten Nationen, Wood, eine ganze Reihe von Ländern, die Angriffe der Hamas verurteilt. Einstimmigkeit sei jedoch nicht gelungen. Unter anderem Russland und China sprachen sich gegen eine gemeinsame Erklärung aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 07:00 Uhr