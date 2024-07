Israelische Armee tötet offenbar Hamas-Kommandanten

Tel Aviv: Die israelische Armee hat bei ihrem gestrigen Luftangriff im südlichen Gazastreifen offenbar einen hochrangigen Hamas-Führer getötet. Nachrichtendienstlichen Erkentnissen zufolge, so die Armee, wurde der Kommandant der Chan-Junis-Brigade, Rafa Salama, Zitat, eliminiert. Israel wertet das als wichtigen Erfolg im Kampf gegen die Hamas, da der Tod Salamas die militärischen Fähigkeiten der Hamas ernsthaft beeinträchtigen würde. Ungewiss dagegen bleibt das Schicksaal von Hamas-Militärführer Mohammed Deif, dem der Angriff ebenfalls galt. Bei dem Luftangriff waren gestern nach palästinensischen Angaben mindestens 90 Menschen getötet und etwa 300 verletzt worden. Der Direktor des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge in Gaza, Anderson, wies deshalb erneut auf das Leid palästinensischer Zivilisten und die Not in den Krankenhäusern hin. Eine Waffenruhe sei dringend notwendig und die im Gazastreifen verbliebenen Geiseln müssten freigelassen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 18:00 Uhr