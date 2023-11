Israelische Armee teilt Gazastreifen in nördliche und südliche Hälfte

Tel Aviv: Bei ihrem Bodeneinsatz gegen die radikalislamische Hamas hat die israelische Armee den Gazastreifen nach eigenen Angaben in eine nördliche und eine südliche Hälfte geteilt. Ein Militärsprecher bezeichnete dies als eine bedeutende Phase. Israelischen Medienberichten zufolge will die Armee in den kommenden Tagen in die umzingelte Stadt Gaza vorrücken. Die Kommunikationsverbindungen im gesamten Gazastreifen waren gestern wieder ausgefallen. US-Außenminister Blinken hat im Rahmen seiner Vermittlungsbemühungen in Nahost in Zypern über die Einrichtung eines Seekorridors gesprochen. Von dort aus sollen Hilfsgüter für die Zivilbevölkerung in den Gazastreifen gebracht werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2023 01:00 Uhr