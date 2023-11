Israelische Armee stürmt Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen

Gaza: Die israelische Armee hat die größte Klinik im Gazastreifen gestürmt. Das israelische Militär vermutet unter dem Al-Schifa-Krankenhaus ein Kommandozentrum der islamistischen Hamas. Die USA bestätigten diese Angaben. Das Weiße Haus erklärte nach dem Angriff, es werde sich nicht zu den Einzelheiten einer laufenden israelischen Militäroperation äußern. Allerdings hatte US-Präsident Biden bereits am Montag betont, das Krankenhaus müsse geschützt werden. Nach Angaben israelischer Streitkräfte wurde der Hamas eine Frist von zwölf Stunden gesetzt, um jegliche Militäroperation in dem Krankenhaus einzustellen. Dies sei nicht erfolgt. Das Militär forderte erneut alle im Krankenhaus anwesenden Hamas-Terroristen auf, sich zu ergeben. Nach UN-Angaben befinden sich mindestens 2300 Patienten, Mitarbeiter und vertriebene Zivilisten in der Einrichtung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2023 09:00 Uhr