Israelische Armee spricht von "bisher schwersten Kämpfen" mit Hamas

Chan Junis: Die israelische Armee liefert sich nach eigenen Angaben die bisher schwersten Kämpfe mit der islamistischen Hamas seit Beginn seiner Bodenoffensive im Gazastreifen. Demnach sind die Truppen in erbitterte Gefechte in der zweitgrößten Stadt des Küstenstreifens verwickelt. Chan Junis sei seit gestern von israelischen Soldaten eingekesselt, die bereits ins Zentrum vorgedrungen seien. Nach Militärangaben wurden hunderte Ziele der Hamas angegriffen. Zuletzt hatte Israels Ministerpräsident Netanjahu gesagt, das Militär habe die Hälfte der Bataillons-Kommandeure der Terrormiliz getötet - ausgegangen wird von insgesamt 24 Bataillonen mit jeweils 1.000 Kämpfern. In Chan Junis befinden sich derzeit viele Palästinenser, die aus dem Norden geflüchtet sind. Die USA vermuten laut Medienberichten, dass die Offensive noch bis Januar anhalten wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.12.2023 11:15 Uhr