Israelische Armee setzt Gegenangriffe auf Gazastreifen fort

Tel Aviv: Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht den Gazastreifen erneut bombardiert. Wie das Militär mitteilte, attackierten dutzende Kampfjets mehr als 200 Ziele im Norden des Palästinenser-Gebiets. Dieses Territorium habe die Hamas für direkte Angriffe auf Israel genutzt, hieß es. Israels Ministerpräsident Netanjahu verurteilte den Terror der Hamas erneut scharf: In einem Telefonat mit US-Präsident Biden sprach er von einer "Brutalität, wie es sie seit dem Holocaust nicht mehr gegeben habe." Hunderte Menschen seien bei den Angriffen massakriert, Familien in ihren Häusern ausgelöscht und Kinder verbrannt worden. Auf israelischer Seite sind den Angaben nach mehr als 1.000 Menschen von der Hamas getötet worden. Im Gazastreifen gibt es laut dem dortigen Gesundheitsministerium durch die israelischen Vergeltungsschläge bislang etwa 900 Tote.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2023 06:00 Uhr