Israelische Armee ruft Zivilisten in Gaza-Stadt erneut zur Flucht auf

Gaza-Stadt: Die israelische Armee hat Zivilisten in der umkämpften Stadt erneut aufgefordert, sich in Richtung Süden in Sicherheit zu bringen. Bis 15 Uhr unserer Zeit sollten die Betoffenen dazu Zeit haben, schrieb ein Militärsprecher auf der online-Plattform X. Demnach würden in zwei Vierteln von Gaza-Stadt tagsüber eine humanitäre Feuerpause greifen, die die Bewohner der Stadt für ihr Flucht nutzen können. Zivilisten, die von der Terrororganisation Hamas daran gehindert würden, so hieß es weiter, könnten sich telefonisch oder über den Messangerdienst Telegram an die israelische Armee wenden. Nach Angaben der Vereinten Nationen soll inzwischen erstmals wieder ein Treibstoff-Transport den Grenzübergang Rafah nach Gaza passiert haben. Zwei weitere seien noch geplant. Der Treibstoff ist demnach für UN-Hilfstransporter bestimmt sein, die wegen Bezinmangels nicht mehr fahren können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2023 12:00 Uhr