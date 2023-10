Israelische Armee rückt weiter im Gazastreifen vor

Tel Aviv: Das israelische Militär verstärkt seinen Einsatz gegen die radikal-islamische Hamas. Ein Sprecher des Militärs erklärte, man bewege sich am Boden, suche die Terroristen und greife aus der Luft an. Bewohner von Gaza-Stadt berichteten von Schusswechseln und dem Vorrücken von Panzern. Indessen setzt die Hamas die israelische Regierung mit einem neuen Video unter Druck. In der Aufnahme sind drei Frauen zu sehen, offenbar Geiseln in der Hand der Hamas. Eine äußerte scharfe Kritik an Ministerpräsident Netanjahu. Dieser sagte in einer Stellungnahme, man tue alles, um die verschleppten Menschen zurückzubringen. Am Abend wurde bekannt, dass eine Soldatin befreit werden konnte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2023 19:15 Uhr