Israelische Armee nennt neues Zeitfenster für Flucht im Gazastreifen

Tel Aviv: Die israelische Armee hat den Zivilisten im Gazastreifen erneut ein Zeitfenster für die Flucht in den Süden des Gebiets genannt. Von 10 bis 14 Uhr Ortszeit soll auf einer Straße gefahren werden dürfen. Das Militär rief die Menschen dazu auf, die Gelegenheit zu nutzen. Bei einem Angriff auf ein Flüchtlingslager im Gazastreifen sind nach Angaben der radikalislamischen Hamas mehr als 30 Menschen getötet worden. Die Mehrheit seien Kinder und Frauen, so das von der Hamas geleitete Gesundheitsministerium. Ein Sprecher des israelischen Militärs kündigte an zu prüfen, ob die Armee dort im Einsatz war. - Israel wirft der Hamas vor, Flüchtlingslager, Schulen und Krankenhäuser als Verstecke zu missbrauchen, die Hamas weist das zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2023 06:00 Uhr