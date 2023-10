Israelische Armee nennt neue höhere Zahl von Geiseln

Tel Aviv: Die Zahl der Geiseln im Gazastreifen liegt nach neuesten Angaben der israelischen Armee bei mindestens 210. Ein Militärsprecher sagte, diese höhere Zahl ergebe sich aus der Zahl der Familien, die bisher informiert worden seien. Unter den am 7. Oktober von der Hamas Entführten sind auch mehrere Deutsche. Zwei US-amerikanische Geiseln waren am Freitag freigekommen; die Hamas hat in Aussicht gestellt, zwei weitere Personen gehen zu lassen. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben ihre Luftangriffe gegen die Hamas fortgesetzt. Dabei seien im Westjordanland beim Beschuss einer Moschee Terroristen der Hamas und des Islamischen Dschihad getötet worden. Derweil haben die USA angekündigt, ihre Militärpräsenz im Nahen Osten weiter zu verstärken. Nach Aussage von US-Verteidigungsminister Austin sollen etwa hochmoderne Raketenabwehrsysteme in die Region verlegt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.10.2023 09:30 Uhr