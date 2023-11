Israelische Armee hat offenbar Gaza-Stadt umstellt

Gaza: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben Gaza-Stadt umstellt. Ein Militärsprecher sagte am Abend, sie sei ein Brennpunkt der Terrororganisation Hamas. Die Soldaten würden dort Posten angreifen und Terroristen in direkten Kämpfen, so wörtlich "eliminieren". Israel hatte vor knapp einer Woche eine neue Phase des Krieges eingeläutet und die Einsätze am Boden deutlich ausgeweitet. Derweil könnte sich heute entscheiden, ob sich die militante Hisbollah im Libanon stärker an dem Krieg beteiligt. Deren Generalsekretär, Nasrallah, will sich - wie es hieß - am Nachmittag - erstmals an die Öffentlichkeit wenden. Offiziell ist die Rede von einer Gedenkzeremonie für die Hisbollah-Kämpfer, die durch israelische Raketen getötet wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2023 08:00 Uhr