Israelische Armee hat nach eigenen Angaben Teile des Al-Schifa-Krankenhauses eingenommen

Gaza: Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben in einen Teil des Al-Schifa-Krankenhauses im Gazastreifen eingedrungen. Die Soldaten führten in einem Bereich der Klinik eine, wie es heißt "präzise und gezielte Operation" gegen die Hamas durch. Das gab die Armee auf Telegram bekannt. Am Abend hatte der israelische Verteidigungsminister bei einer Pressekonferenz gesagt, er rechne damit, dass der Krieg noch Monate dauern werde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.11.2023 02:00 Uhr