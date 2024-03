Israelische Armee greift im Süden des Gazastreifens an

Gaza-Stadt: Die israelische Armee hat erneut Ziele im Gazastreifen angegriffen. Laut den von der islamistischen Hamas kontrollierten Behörden wurden dabei im Süden des Küstengebiets mindestens 85 Palästinenser getötet. Die israelische Armee meldete ihrerseits 30 getötete palästinensische Kämpfer im Zentrum des Gazastreifens und in Chan Junis. Israel geht seit dem beispiellosen Überfall der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober massiv militärisch im Palästinensergebiet vor. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium spricht inzwischen von mehr als 31.000 getöteten Menschen. Mittlerweile ist ein erstes amerikanisches Schiff mit Ausrüstung für einen schwimmenden Hafen in Richtung Mittelmeer aufgebrochen. Bis der Hafen an der Küste des Gazastreifens für Hilfslieferungen einsatzbereit ist, dürfte es nach Angaben von Regierungsvertretern aber noch Wochen dauern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.03.2024 14:00 Uhr