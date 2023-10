Israelische Armee erklärt Gaza-Stadt zum "Schlachtfeld"

Tel Aviv: Die israelische Armee hat Gaza-Stadt und Umgebung zum "Schlachtfeld" erklärt. Das Militär warf entsprechende Flugblätter über dem Gebiet ab. Darin heißt es, die Schutzräume seien nicht sicher. Erneut rief die Armee die Zivilbevölkerung auf, den Norden des Gazastreifens zu verlassen und sich im Süden des Palästinensergebiets in Sicherheit zu bringen. Zuvor hatten die Streitkräfte ihre Angriffe verstärkt. Die Luftwaffe flog die heftigsten Angriffe seit Kriegsbeginn vor drei Wochen. Dabei wurden nach Armee-Angaben 150 ober- und unterirdische Ziele getroffen. Von der Hamas hieß es, hunderte Gebäude seien zerstört worden. UN-Generalsekretär Guterres sprach von einer beispiellosen Eskalation der Bombardierungen. Die Hamas setzte ihrerseits den Raketenbeschuss israelischer Städte fort. In Vororten von Tel Aviv und in der Küstenstadt Aschkelon wurde Alarm ausgelöst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2023 20:00 Uhr