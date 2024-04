Israelische Armee entlässt nach Angriff auf Helfer Offiziere

Jerusalem: Das israelische Militär hat zwei Offiziere wegen des Drohnenagriffs auf Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen entlassen. Sie hätten gegen die Einsatzregeln verstoßen, teilte das Militär mit. Bei dem Angriff Anfang der Woche waren sieben Mitarbeiter der Organisation ums Leben gekommen. Israel räumte später ein, dass es sich um ein Versehen gehandelt habe. Inzwischen beschloss das Kabinett, mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen zuzulassen. So soll der Grenzübergang Eres erstmals nach dem Hamas-Überfall am 7. Oktober wieder geöffnet werden. Auch über den israelischen Hafen in Aschdod sollen mehr Hilfsgüter ankommen. Im israelischen Fernsehen heißt es, die Regierung habe dem Druck nachgegeben, weil sonst Sanktionen aus den USA und Europa drohen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2024 14:00 Uhr