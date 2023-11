Israelische Armee dringt ins Schifa-Krankenhaus ein

Gaza: Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben in das Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen eingedrungen. Die Armee vermutet einen zentralen Knotenpunkt der Hamas unter der größten Klinik des Palästinensergebiets. Die Einrichtung ist nach tagelangen heftigen Kämpfen und Luftangriffen komplett abgeriegelt. Nach UN-Angaben befinden sich mindestens 2300 Patienten, Mitarbeiter und vertriebene Zivilisten in dem Krankenhaus. Die israelischen Streitkräfte teilten mit, an dem Einsatz seien medizinische Teams und arabisch sprechende Personen beteiligt, um sicherzustellen, dass Zivilisten kein Schaden zugefügt werde. Zuvor hatte US-Präsident Biden gefordert, das Krankenhaus müsse geschützt werden. Nach Angaben eines Hamas-Vertreters hatte die israelische Armee ihr Vorgehen angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2023 06:00 Uhr