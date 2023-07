Israelische Armee beginnt offenbar Abzug aus Dschenin

Kurzmeldung ein/ausklappen Union und FDP üben Kritik an geplanten Änderungen beim Elterngeld

Berlin: Die geplante Kürzung des Elterngelds für Bezieher höherer Einkommen stößt auf Kritik. Unionsfraktionschef Merz sagte, die Pläne von Familienministerin Paus schränkten die Möglichkeiten für viele Familien vor allen in großen Städten mit hohen Lebenshaltungskosten spürbar ein. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt nannte das Vorhaben ein fatales Signal an die Familien in Deutschland. Paus will die Einkommensgrenze der elterngeldberechtigten Paare drastisch senken - von derzeit 300.000 auf künftig 150.000 Euro. Die Grünen-Politikerin begründete den Schritt mit der Sparvorgabe von Finanzminister Lindner für den Bundeshaushalt 2024. FDP-Fraktionschef Dürr sagte, die geplante Kürzung lehnten die Freien Demokraten in dieser Form ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2023 20:00 Uhr