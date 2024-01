Israelinnen fordern an Freilassung von Gaza-Geiseln

Tel Aviv: Tausende von Frauen haben bei Demonstrationen in Israel einen raschen Deal zur Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln gefordert. Die Veranstalterinnen hatten einen landesweiten "Tag des Zorns" verkündet. Die Demonstrantinnen blockierten an verschiedenen Orten Straßen und Kreuzungen, so in Tel Aviv, Haifa und Jerusalem. Mehrere Medien hatten zuletzt über Hoffnungen auf einen weiteren Deal zur Freilassung von Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge und eine längere Feuerpause berichtet. Ein israelischer Repräsentant sagte heute jedoch, es gebe noch eine sehr große Kluft zwischen den Verhandlungspositionen Israels und denen der islamistischen Hamas. Während einer einwöchigen Waffenruhe Ende November vergangenen Jahres hatte die Hamas 105 Geiseln freigelassen. Im Gegenzug entließ Israel 240 palästinensische Häftlinge aus seinen Gefängnissen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2024 15:00 Uhr