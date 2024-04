Israel zieht Truppen aus Chan Junis im Süden des Gazastreifens ab

Tel Aviv: Das israelische Militär hat sich nach eigenen Angaben aus der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens zurückgezogen. In einer Mitteilung des Militärs heißt es, die 98. Kommando-Abteilung habe ihren Einsatz dort beendet. Als Grund wurde genannt, die Brigaden müssten sich erholen und auf weitere Operationen vorbereiten. Unklar ist, was dieser Schritt bedeutet, ob es eine Wende im Krieg gegen die Hamas ist oder sich das israelische Militär auf einen Einsatz in der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten rüstet. Ein Militärsprecher betonte lediglich, dass Truppen im Gazastreifen bleiben. Die israelische Regierung hatte mit dem Plan einer Bodenoffensive im Süden des Gazastreifens internationale Kritik ausgelöst. Auch im Land selbst protestieren immer mehr Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu. Gestern Abend gab es in Tel Aviv und anderen Städten Kundgebungen. Zehntausende forderten mehr Engagement für die Freilassung der Geiseln. Der neue Krieg im Nahen Osten hat heute vor einem halben Jahr mit dem grausamen Angriff der Hamas auf Menschen in Israel begonnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.04.2024 12:30 Uhr