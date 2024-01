Israel zieht Tausende Soldaten aus dem Gazastreifen ab

Tel Aviv: Das israelische Militär hat den Abzug von Tausenden Soldaten aus dem Gazastreifen angekündigt. Die Streitkräfte teilten mit, den fünf Brigaden solle in den kommenden Wochen die Möglichkeit gegeben werden, sich zu erholen und zu trainieren. Es handelt sich um den ersten nennenswerten Truppenabzug seit Beginn des Gaza-Krieges, der durch einen Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober ausgelöst wurde. Der pensionierte Brigadegeneral Brom, der früher für die strategische Planung im israelischen Militär zuständig war, sagte, die Truppenveränderungen könnten auf den Druck der USA zurückzuführen sein. Dies deute auf eine Veränderung in der Art und Weise hin, wie Israel den Krieg in einigen Gebieten führe. "Der Krieg ist nicht zu Ende", sagte Brom wörtlich. Es sei der Beginn einer anderen Operationsweise.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2024 16:15 Uhr