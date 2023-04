Kurzmeldung ein/ausklappen Israel wurde mit Raketen aus Gaza beschossen

Jerusalem: Aus dem Gaza-Streifen sind erneut Raketen auf Israel abgefeuert worden. Der Beschuss löste am Morgen Sirenenalarm im Süden des Landes aus. Das israelische Militär teilte mit, es seien sieben Geschosse gewesen, die alle in der Luft explodierten. Zu dem Angriff bekannte sich zunächst niemand. Zuvor war es in der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem erneut zu Gewalt gekommen. Muslimische Gläubige hatten sich dort verbarrikadiert, die israelische Polizei stürmte in der Nacht das Gebäude und setzte dabei palästinensischen Angaben zufolge auch Schlagstöcke, Tränengas und Gummigeschosse ein. Seit Beginn des Ramadan haben Muslime immer wieder versucht, über Nacht in der Al-Aksa-Moschee zu bleiben, üblicherweise wird dies aber nur in den letzten zehn Tagen des Fastenmonats gestattet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2023 15:00 Uhr