Israel will zehntausende Reservisten einberufen

Tel Aviv: In Israel beruft das Militär laut Medienberichten zehntausende Reservisten ein. Sie sollen demnach reguläre Truppen an der Grenze zum Libanon und im besetzten Westjordanland ersetzen, damit diese für eine neue Offensive im Gazastreiten zur Verfügung stehen. Laut "Jerusalem Post" ist die geplante Mobilisierung von Reservisten massiv, aber immer noch deutlich kleiner als direkt nach dem Terrorangriff am 7. Oktober 2023. Vom Militär gibt es bisher keine Stellungnahme. Über die mögliche Ausweitung des Gaza-Krieges soll das Sicherheitskabinett morgen entscheiden. Ministerpräsident Netanjahu soll entsprechenden Plänen schon zugestimmt haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2025 06:00 Uhr