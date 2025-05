Israel will wieder Hilfslieferungen in den Gazastreifen lassen

Jerusalem: Die israelische Regierung will nach eigenen Angaben wieder Hilfslieferungen in den Gazastreifen lassen. Laut dem Büro von Ministerpräsident Netanjahu hat das die israelische Armee empfohlen. Man wolle damit sicherstellen, dass es zu keiner Hungersnot kommt. Israel hatte die Hilfslieferungen seit mehr als zwei Monaten fast vollständig blockiert. In dieser Woche hat die israelische Armee eine neue Großoffensive gestartet, nach offiziellen Angaben seit gestern auch mit Bodentruppen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 23:00 Uhr