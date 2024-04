Israel will weitere Hilfslieferungen in Gaza ermöglichen und öffnet Grenzübergang

Berlin: Die Bundesregierung hat die Ankündigung Israels begrüßt, mehr Hilfslieferungen im Gazastreifen zu ermöglichen. Das Auswärtige Amt bezeichnete die Entscheidung, den Hafen von Aschdod und den Grenzübergang Erez zu öffnen, als wichtig. Sie sei aber auch überfällig. Die Bundesregierung erwarte nun, dass rasch Taten folgten. Zuvor hatte das israelische Kriegskabinett mehrere Maßnahmen beschlossen, die eine bessere Versorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen mit Hilfsgütern ermöglichen sollen. Vor allem im Norden der Region herrscht ein großer Mangel an Lebensmitteln. - Indes hat das israelische Militär Konsequenzen aus dem versehentlichen Angriff auf eine Hilfsorganisation gezogen. Wie die Streitkräfte mitteilten, wurden zwei Offiziere entlassen. In einem Untersuchungsbericht heißt es, der Hilfskonvoi sei attackiert worden, weil in einem Wagen bewaffnete Hamas-Mitglieder vermutet wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2024 15:00 Uhr