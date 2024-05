Israel will Offensive in Rafah fortsetzen

Tel Aviv: Israel will den Militäreinsatz in Rafah im Gazastreifen fortsetzen, obwohl der Internationale Gerichtshof den Stopp angeordnet hat. Das Büro von Ministerpräsident Netanjahu erklärte, Israel verteidige sein Territorium und seine Bürger. Das geschehe in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht. Der Internationale Gerichtshof hatte gestern ein sofortiges Ende der israelischen Offensiveangeordnet und dies mit der humanitären Lage im Süden des Gazastreifens begründet. Auch US-Außenminister Blinken hat Israel erneut dringend aufgefordert, eine Versorgungs-Katastrophe zu verhindern und den Grenzübergang nach Rafah wieder zu öffnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2024 14:00 Uhr