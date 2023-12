Israel will Krieg gegen Hamas bis zum Sieg fortsetzen

Tel Aviv: Israel will bis zum Sieg über die Hamas weiterkämpfen. Das hat Ministerpräsident Netanjahu unterstrichen - trotz wachsender internationaler Kritik am Vorgehen im Gazastreifen. Er sagte in einer Videobotschaft wörtlich: "Nichts wird uns stoppen." Die israelische Luftwaffe hat auch in der vergangenen Nacht den Gazastreifen wieder aus der Luft angegriffen. Vorgestern hatte die UN-Vollversammlung mit großer Mehrheit eine Resolution beschlossen, in der eine sofortige Waffenruhe gefordert wird. Grund für den Krieg ist der Hamas-Großangriff auf Israel Anfang Oktober.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2023 08:00 Uhr