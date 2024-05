Israel will Geisel-Verhandlungen fortsetzen

Tel Aviv: Israels Regierung will die Verhandlungen über eine Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln wohl wieder aufnehmen. Das Kriegskabinett habe entsprechende Anweisungen gegeben, berichteten israelische Medien. Zuvor hatte Israel eine Videoaufnahme von der gewaltsamen Entführung fünf israelischer Soldatinnen durch die Terrorganisation Hamas veröffentlicht. Daraufhin protestierten tausende Menschen in Tel Aviv und Jerusalem und forderten die sofortige Freilassung der Geiseln. Auch gestern Abend gab es wieder Demonstrationen. Derweil stößt die israelische Armee in Rafah im Süden des Gazastreifens nach eigenen Angaben immer weiter vor. Armeesprecher Hagari gab am Abend bekannt, man habe nun das Gebiet Schabura erreicht, von dem aus die Hamas operiere. Bislang habe man in Rafah mehr als 180 Hamas-Terroristen getötet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2024 07:00 Uhr