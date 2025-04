Israel will Gazastreifen mit Hilfe von Pufferzonen befrieden

Tel Aviv: Israels Verteidigungsminister Katz hat Einblicke in die Strategie für das weitere Vorgehen im Gazastreifen gegeben. Er wies darauf hin, dass die Armee größere Gebiete eingenommen und zu Pufferzonen gemacht habe. Dadurch werde das Gebiet, in dem die Armee gegen die Hamas kämpfe, kleiner. Dies sei der einzige Weg, den Krieg zu beenden, so Katz bei einem Besuch in einem der Korridore. Gestern früh sind bei einem Angriff auf ein Wohnhaus in Gaza-Stadt nach palästinensischen Angaben mindestens 35 Menschen getötet worden.

