Israel will Gaza-Einsatz ausweiten

Tel Aviv: Israel hat nach eigenen Angaben die Kontrolle über einen weiteren Teil des Gazastreifens übernommen und will den Militäreinsatz noch deutlich ausweiten. Die Stadt Rafah im Süden sowie die sogenannte Morag-Achse zwischen Rafah und Chan Juni sei nun Teil einer "israelischen Sicherheitszone", schrieb Katz in einer Stellungnahme, die an die Bevölkerung in dem abgeriegelten Küstenstreifen gerichtet ist. Das israelische Militär werde seinen Einsatz bald auf andere Teile fast des gesamten Gazastreifens ausweiten, so Katz weiter. Die Bevölkerung werde die Kampfgebiete verlassen müssen. - Zuvor hatte die israelische Armee bereits die Bevölkerung von Chan Junis aufgefordert, die Gegend zu räumen. Die Menschen sollten sich sofort in die weiter westlich gelegene Ortschaft Al-Mawasi begeben, hieß es.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2025 17:00 Uhr