Israel will Gaza-Blockade bis zur Freilassung der Geiseln fortsetzen

Jerusalem: Israel will den Gazastreifen so lange von der Versorgung abschneiden, bis alle israelischen Geiseln dort frei sind. Energieminister Katz sagte, bis dahin werde kein elektrischer Schalter angeschaltet, kein Wasserhahn aufgedreht und kein Tanklastwagen fahren. Die palästinensische Hamas hatte Israel am Samstag überfallen, 1.200 Menschen getötet und rund 150 verschleppt, unter ihnen mindestens fünf Deutsche. Das israelische Militär nahm den Gazastreifen daraufhin unter Dauerbeschuss. Nach palästinensischen Angaben wurden dabei mehr als 1.400 Menschen getötet. Kanzler Scholz hat am Mittag den Emir von Katar gedrängt, auf eine Freilassung der Geiseln hinzuwirken. Der Golfstaat gehört zu den wichtigsten Unterstützern der Hamas, versucht nach deren Angaben aber auch einen Austausch israelischer Geiseln gegen palästinensische Häftlinge zu vermitteln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 17:00 Uhr