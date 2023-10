Israel will Gaza-Blockade bis zur Freilassung der Geiseln fortsetzen

Jerusalem: Israels Energieminister Katz hat derweil angekündigt, den Gazastreifen so lange von der Versorgung abzuschneiden, bis alle israelischen Geiseln dort frei sind. Bis dahin werde kein elektrischer Schalter angeschaltet, kein Wasserhahn aufgedreht und kein Tanklastwagen fahren, sagte Katz. Die palästinensische Hamas hatte Israel am Samstag überfallen, hunderte Menschen getötet und rund 150 Personen verschleppt, unter ihnen auch Deutsche. Das israelische Militär nahm den Gazastreifen daraufhin unter Dauerbeschuss. Nach Zahlen der Vereinten Nationen sind fast 340.000 Menschen innerhalb des Küstenstreifens aus ihren Wohnungen geflohen. Für Deutsche, die Israel verlassen wollen, hat das Auswärtige Amt bis morgen acht Sonderflüge der Lufthansa organisiert. Die erste Maschine ist heute Vormittag in Frankfurt gestartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 12:00 Uhr