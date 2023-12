Israel will Feuerpause nur bei Freilassung von Geiseln

Gaza-Stadt: Eine Feuerpause im Gazastreifen kann es nach Ansicht der israelischen Regierung nur geben, wenn die Hamas die verschleppten Geiseln freilässt. Das hat der Sicherheitsberater der israelischen Regierung in der BBC betont. Mehr als 100 Menschen seien noch in der Gewalt der Terrororganisation. In der jüngsten UN-Resolution wird eine Feuerpause nicht explizit verlangt. Das kritisieren unter anderem UN-Generalsekretär Guterres und die Arabische Liga. Eine Feuerpause sei nötig, um den Menschen im Gazastreifen helfen zu können. Die israelische Luftwaffe setzte ihre Angriffe derweil fort und griff Ziele im gesamten Gazastreifen an. Außerdem rückten Panzer und Soldaten vor, wie auf Videoaufnahmen zu sehen ist, die das israelische Militär veröffentlicht hat. Im Süden Israels und an der Grenze zum Libanon gab es wiederum mehrmals Alarm und Raketenbeschuss.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2023 19:00 Uhr