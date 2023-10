Israel will Bodeneinsätze in der Nacht ausweiten

Tel Aviv: Israelische Bodentruppen wollen in der kommenden Nacht ihre Aktivitäten im Gazastreifen ausweiten. Das hat Militärsprecher Hagari am Abend im staatlichen Fernsehen gesagt. Die Bewohner der Stadt Gaza seien aufgerufen worden, sich in den Süden des Küstenstreifens zu bewegen. In den vergangenen Stunden habe man die Angriffe in dem Palästinensergebiet noch einmal verstärkt, so der Sprecher. Die Luftwaffe greife in großem Umfang Tunnelsysteme und weitere Infrastruktur der radikalislamischen Hamas an. Diese hat die Ankündigung bisher nicht kommentiert. Im Gazastreifen sind derzeit nach Angaben der Palästinensischen Telekommunikationsgesellschaft alle Kommunikations- und Internetdienste ausgefallen. Mehrere Staaten, darunter die USA, haben Israel zuvor aufgefordert, die Offensive zu verschieben. Sie befürchten eine hohe Zahl von zivilen Opfern und eine Ausweitung des Konflikts.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2023 21:00 Uhr