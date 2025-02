Israel weitet Einsatz im Westjordanland aus

Jerusalem: Die israelische Armee hat ihren Einsatz im Westjordanland ausgeweitet. Drei palästinensische Flüchtlingslager seien evakuiert und militärisch besetzt worden, teilte Israels Verteidigungsminister Katz mit. 40.000 Palästinenser seien aus den Lagern Dschenin, Tulkarem und Nur Schams fortgebracht worden. Damit solle ein - so Katz wörtlich - "Wiederaufleben des Terrorismus" verhindert werden. Ein Sprecher von Palästinenser-Präsident Abbas sagte, dies sei eine gefährliche Eskalation. Israels Premier Netanjahu hatte den Einsatz in Dschenin angeordnet, nachdem Bomben in drei Bussen nahe Tel-Aviv explodiert waren.

