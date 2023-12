Israel weitet Einsätze rund um Chan Junis aus

Tel Aviv: Die israelische Armee weitet nach eigenen Angaben ihre Einsätze im Süden des Gazastreifens aus. Es geht um die Gegend rund um die Stadt Chan Junis. Dort vermutet das Militär die Führungsspitze der Hamas. Die Einwohner von Chan Junis wurden aufgefordert, sich in Rafah in der Nähe der ägyptischen Grenze in Sicherheit zu bringen. Die Soldaten fanden bei ihrem bisherigen Einsatz im Süden in Wohnungen von Hamas-Mitgliedern Sprengstoff. Die Gebäude wurden daraufhin zerstört. Die Soldaten entdeckten auch etliche Tunnel und Waffen. - Im nördlichen Gazastreifen ist ein Transport mit Hilfslieferungen unter israelischen Beschuss geraten. Nach UN-Angaben war er auf einer von der israelischen Armee festgelegten Route unterwegs. Verletzt wurde niemand, das Fahrzeuge ist beschädigt. Das israelische Militär will den Vorfall untersuchen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 17:00 Uhr