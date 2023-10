Israel weitet Bodenoperationen im Gazastreifen aus

Gaza-Stadt: Das israelische Militär dringt immer weiter in den Gaza-Streifen ein. Die Truppen sollen sich jetzt auf beiden Seiten von Gaza-Stadt befinden, also im Norden und im Süden. Die israelische Armee hat Videos veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, wie sich gepanzerte Fahrzeuge zwischen den Gebäuden der Stadt bewegen und Soldaten in Häusern Stellung beziehen. Der Einsatz, so ein Militärsprecher, werde zunehmend ausgeweitet und verstärkt. Trotz mehrmaliger Appelle der israelischen Regierung an die palästinensische Zivilbevölkerung, den Norden des Gazastreifens zu verlassen, sollen sich noch sehr viele dort aufhalten. Wenn durch den israelischen Vormarsch die Straßen in Richtung Süden blockiert werden, gibt es für die betroffenen Zivilisten im Norden kein Entrinnen mehr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2023 06:00 Uhr