Israel weitet Bodenoffensive in Gaza aus

Gaza: Die israelische Armee hat ihre Angriffe auf den gesamten Gazastreifen ausgeweitet. Die Luftwaffe bombardierte bereits in der Nacht mehrere Ziele im Süden der Region. Nun fordert Israels Armee per Kurznachrichtendienst X Menschen in etwa 20 Gebieten auf, ihre Wohnungen zu verlassen und Schutzeinrichtungen aufzusuchen. Betroffene und Vertreter der UN erklärten, wegen Problemen mit Internet und der Stromversorgung sei es schwierig, den Militär-Aufforderungen nachzukommen. Bemühungen um eine Entschärfung des Konflikts blieben erfolglos. Gerade erst hat US-Vizepräsidentin Harris mit Israels Staatspräsident Herzog sowie mit dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Abbas, über die Lage in Gaza gesprochen.

