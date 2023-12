Israel weitet Bodenoffensive im Gazastreifen aus

Tel Aviv: Die israelische Armee hat ihren Bodeneinsatz im Gazastreifen nach eigenen Angaben weiter ausgeweitet. Laut Armeesprecher Hagari sind die Truppen in komplexe Gefechte in dicht besiedelten Gebieten verwickelt. Sie würden dabei in weitere Hochburgen der islamistischen Hamas vordringen. Hagari zufolge haben die Bodentruppen bisher etwa 30 000 Sprengkörper zerstört oder beschlagnahmt. - US-Präsident Biden hat laut einer Mitteilung des Weißen Hauses die Ziele und Phasen der Militäraktion Israels in einem Telefonat mit Ministerpräsident Netanjahu erörtert. Biden habe dabei die Notwendigkeit betont, die Zivilbevölkerung und die Unterstützer der humanitären Hilfsaktion zu schützen, hieß es aus Washington. Es sei sehr wichtig, Zivilisten zu erlauben, sich aus Kampfgebieten zu entfernen.

