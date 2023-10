Israel weitet Bodeneinsatz im Gaza-Streifen aus

Gaza: Die israelische Armee hat Videos veröffentlicht, die gepanzerte Militärfahrzeuge im Norden des Gazastreifens zeigen. Auch israelische Soldaten in Schutzausrüstungen sind demnach verstärkt in der Region unterwegs. Offiziell spricht die israelische Militärführung noch immer nicht von eine Bodenoffensive. Militärsprecher Hagari erklärte aber, Israel weite derzeit die Bodenaktivitäten und den Umfang der Streitkräfte innerhalb des Gazastreifens aus. Derweil berichten internationale Hilfsorganisationen über massive Probleme bei ihrer Arbeit. Laut UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge sind tausende Menschen in Lagerhäuser und Verteilungszentren der Hilfsorganisation eingebrochen und haben die Vorräte geplündert. Der Direktor der Organisation, White, warnte vor einem Zusammenbruch der zivilen Ordnung. Der palästinensische Rote Halbmond meldet, ein mit 12.000 Menschen belegtes Krankenhaus in Gaza-Stadt sei vom israelischen Militär zur Evakuierung aufgefordert worden. ARD-Reporter befürchten, dass hier israelische Angriffe auf Tunnelsysteme der Hamas bevorstehen.

