Israel weitet Angriffe in Gaza aus

Tel Aviv: Israel hat in der Nacht offenbar seine Angriffe im Gaza-Streifen ausgeweitet. Die Rede ist von Angriffen aus der Luft, zu Wasser und am Boden. Augenzeugen berichteten von Explosionen, Schüssen und Panzern, die in den Norden des Küstengebiets rollen. Internet, Telefon- und Handynetz in Gaza sind ausgefallen. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hatte vorher eine sofortige Feuerpause zwischen Israel und den Palästinensern gefordert. 120 Länder stimmten für die Resolution arabischer Staaten, 14 dagegen, 45 enthielten sich, darunter Deutschland. In mehreren deutschen Städten finden an diesem Wochenende Demonstrationen zum Krieg im Nahen Osten statt. Ein Schwerpunkt ist Berlin. Hier sind sowohl pro-palästinensische als auch pro-israelische Proteste, Kundgebungen und Mahnwachen angemeldet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2023 09:00 Uhr