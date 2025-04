Israel weitet Angriffe im Gaza-Streifen aus

Tel Aviv: Die israelische Armee hat nach Angaben eines Sprechers neue Einsätze in Gaza-Stadt gestartet. Man wolle damit die Kontrolle über das Gebiet stärken, Infrastruktur der Hamas zerstören und die sogenannte "Sicherheitszone" ausbauen. Dutzende Terroristen seien seit gestern Abend getötet worden, so der Militär-Sprecher. Zuvor hatte Verteidigungsminister Katz bereits mitgeteilt, man werde den Einsatz im Gazastreifen deutlich ausweiten - auf fast den gesamten Küstenstreifen. Die Bevölkerung werde die Kampfgebiete verlassen müssen. Katz erklärte außerdem, ein großes Gebiet im Süden werde Teil der sogenannten "israelischen Sicherheitszone". - Israel hatte seine Militäreinsätze im Gazastreifen nach einer mehrwöchigen Waffenruhe erneut verstärkt, um den Druck auf die Hamas zu erhöhen, die weiter israelische Geiseln in ihrer Gewalt hat. Seither wurden Hunderttausende Menschen abermals vertrieben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2025 21:00 Uhr