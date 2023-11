Israel weist Vorwurf des Krankenhausbeschusses zurück

Gaza: Israel hat den Vorwurf zurückgewiesen, auf das größte Krankenhaus im Gaza-Streifen geschossen zu haben. Ein Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums sagte, es gebe zwar Gefechte mit Hamas-Kämpfern in der Nähe der Klinik. Die Ostseite des Gebäudes stehe aber für jeden offen, der sich in Sicherheit bringen wolle. Das al-Shifa-Krankenhaus hat heute verschiedenen Meldungen zufolge seinen Betrieb fast komplett eingestellt. Der Treibstoff für die Generatoren ist demnach ausgegangen. Mit Blick auf die Lage der Zivilisten in Gaza wird Deutschland die humanitäre Hilfe um weitere 38 Millionen Euro aufstocken. Das sagte Außenministerin Baerbock bei ihrem Besuch in Ramallah im Westjordanland. Baerbock sprach sich auch für längere Kampfpausen aus, damit Wasser, Lebensmittel und Medikamente geliefert werden können. Israel hatte zuletzt täglich mehrstündige Feuerpausen eingehalten. In dieser Zeit sollen auch sichere Transitwege aus dem Norden in den Süden des Gazastreifens geöffnet sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2023 21:00 Uhr