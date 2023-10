Israel weist Schuld für Raketeneinschlag in Klinik in Gaza von sich

Tel Aviv: Die tödliche Explosion in einem Krankenhaus im Gazastreifen geht nach israelischen Erkenntnissen auf das Konto militanter Palästinenser. Israels Militär veröffentlichte am Morgen Aufnahmen, die beweisen sollen, dass eine fehlgeleitete Rakete des Islamischen Dschihads für den Einschlag verantwortlich ist. Die Terrormiliz wies die Schuldzuweisung zurück. Nach Angaben von UN-Menschenrechtskommissar Türk wurden bei dem Beschuss hunderte Menschen getötet, unter ihnen Patienten, Pflegepersonal und Familien, die in dem Krankenhaus Zuflucht gesucht hatten. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz warnte indes vor einem Kollaps des Gesundheitssystems in Gaza. Es fehle an Ärzten, Material und Betten, so die Präsidentin Egger im Deutschlandfunk. Es sei eine Frage von Stunden oder Tagen, bis das ganze System zusammenbreche. Der Vorfall überschattet auch den Besuch von US-Präsident Biden. Nach Gesprächen, die er zur Stunde mit Premier Netanjahu führt, sollte Biden eigentlich arabische Spitzenvertreter in Jordanien treffen. Jordaniens König Abdullah II. sagte den Termin allerdings kurzfristig ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.10.2023 10:45 Uhr