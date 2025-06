Israel weist Gaza-Schiff-Aktivisten aus

Tel Aviv: Israel weist die Aktivisten des abgefangenen Gaza-Solidaritätsschiffs aus. Unter den zwölf Besatzungsmitgliedern waren auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und Yasemin Acar aus Deutschland. Sie alle befinden sich laut dem israelischen Außenministerium bereits am Flughafen und sollen noch heute ausreisen. Sie wurden demnach von Konsuln aus ihren jeweiligen Heimatländern empfangen. Die israelische Armee hatte das Segelschiff "Madleen" auf dem Weg in den Gazastreifen gestern Morgen abgefangen. Die Aktivisten hatten Hilfsgüter wie Babynahrung und medizinische Güter in den Gazastreifen bringen und internationale Aufmerksamkeit auf die humanitäre Lage im Gazastreifen richten wollen.

