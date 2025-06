Israel weist festgesetzte Besatzung der "Madleen" aus

Jerusalem: Die Aktivisten des Segelschiffs "Madleen" müssen nach Informationen des deutschen Botschafters in Israel das Land verlassen. Nach Angaben von Botschafter Seibert hat die Marine versichert, dass alle Passagiere unversehrt seien und an Land gebracht wurden. Einem deutschen Staatsbürger habe man konsularischen Beistand angeboten. Die israelische Marine hatte das Boot mit der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg an Bord am frühen Morgen gestoppt. Die Besatzung wollte nach eigenen Angaben Hilfsgüter durch die israelische Seeblockade in den Gazastreifen bringen, wo eine Hungersnot herrscht. Das israelische Außenministerium bezeichnete das Boot als "Selfie-Yacht von Promis". Die winzige Menge an Hilfsgütern an Bord werde nun - so wörtlich - über echte Hilfskanäle in den Gazastreifen gebracht.

