Israel warnt Hisbollah vor Konflikt-Ausweitung

Tel Aviv: Israels Ministerpräsident Netanjahu hat die islamistische Hisbollah-Miliz im Libanon vor einem Eintritt in den Konflikt zwischen Israel und der Hamas gewarnt. Ein solcher Fehler werde sehr kostspielig sein, sagte Netanjahu am Abend. Zuvor hatte der Chef der Schiitenorganisation, Nasrallah, mit einem militärischen Eingreifen gedroht. Alle Optionen an der libanesischen Front seien offen, sagte Nasrallah. Eine Eskalation hänge vom Verlauf des Kriegs im Gazastreifen sowie von Israels Verhalten gegenüber dem Libanon ab, sagte Nasrallah in einer mit Spannung erwarteten Stellungnahme. Den Angriff der Hamas am 7. Oktober lobte er hingegen als - so wörtlich - "mutig und weise". Bei dem Überfall waren mehr als 1.400 Menschen getötet und mehr als 240 als Geiseln verschleppt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2023 20:00 Uhr