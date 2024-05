Israel verurteilt Aufwertung der Palästinenser bei Vereinten Nationen

New York: Israel hat die Aufwertung der Palästinenser bei den Vereinten Nationen verurteilt. Außenminister Katz nannte die Resolution zur Stärkung der Rechte willkürlich und absurd. Die Mörder der Hamas würden dadurch belohnt. Die UN-Vollversammlung hatte zuvor mit großer Mehrheit dafür gestimmt, dem Beobachterstaat Palästina eine deutlich erweiterte Teilnahme an den Sitzungen des Gremiums einzuräumen, allerdings ohne reguläres Stimmrecht. Zudem forderte das Gremium vom Weltsicherheitsrat, eine Vollmitgliedschaft Palästinas wohlwollend zu prüfen. Deutschland hatte sich enthalten: Der stellvertretende Botschafter Zahneisen betonte, wenn die sofortige Vollmitgliedschaft all das Leid beenden würde, hätte er aus vollem Herzen mit Ja gestimmt. Allerdings könnten lediglich direkte Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern zu einem nachhaltigen Frieden führen.

