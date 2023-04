Israel verstärkt Sicherheitsvorkehrungen nach tödlichem Anschlag in Tel Aviv

Meldungsarchiv - 08.04.2023 14:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Tel Aviv: Israel hat nach dem tödlichen Anschlag von gestern Abend die Sicherheitsvorkehrungen im Land verstärkt. Premier Netanjahu ordnete noch in der Nacht die sofortige Einberufung von Reservisten der Grenzpolizei an. Sie sollen die sechs Reserveeinheiten unterstützen, die schon in und um Jerusalem und der arabisch-jüdischen Stadt Lod in Zentralisrael im Einsatz sind. Seit Tagen nimmt die Gewalt im Nahen Osten wieder zu. Allein gestern starben in Israel und dem Westjordanland drei Menschen bei Anschlägen. Mehrere wurden verletzt. Der EU-Außenbeauftragte Borrell verurteilte die Taten und rief alle Seiten zu maximaler Zurückhaltung auf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2023 14:15 Uhr