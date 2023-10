Israel verstärkt Luftangriffe auf Gazastreifen und Westjordanland

Tel Aviv: Israel hat offenbar seine Drohung wahrgemacht und die Luftangriffe auf den Gazastreifen in der vergangenen Nacht nochmals verstärkt. Man wolle die bestmögliche Vorbereitung für die nächste Phase des Krieges schaffen, erklärte ein Armeesprecher. Die in Gaza herrschende Hamas sprach von mindestens 80 Toten bei diesen Angriffen. Daneben griff Israel auch eine Moschee im Westjordanland an, unter der sich Terroristen in einem Tunnelsystem aufgehalten haben sollen. Eine dritte Front stellt die Nordgrenze Israels zum Libanon dar, wo die Terror-Organisation Hisbollah ihre Stützpunkte hat. Auch von dort wurde gegenseitiger Beschuss gemeldet. Israel ordnete an, weitere 14 Gemeinden an der Grenze zu räumen. Zudem teilte Israels Armee mit, dass die Hamas noch mehr Geiseln in ihrer Gewalt hat als bisher angenommen. Demnach hat sie bei ihrem Terror-Angriff am 7. Oktober mindestens 212 Menschen verschleppt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2023 14:00 Uhr